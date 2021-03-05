Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı bir köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı ilçesine bağlı olan Yeniköy'de koronavirüs vakalarında artış görüldü.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 10 gün karantina kararı aldı.
Jandarma ekipleri, karar doğrultusunda önlem alırken köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
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