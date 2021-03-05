Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı ilçesine bağlı olan Yeniköy'de koronavirüs vakalarında artış görüldü.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 10 gün karantina kararı aldı.

Jandarma ekipleri, karar doğrultusunda önlem alırken köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.