Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta çalıntı bakır kablo ve kazanları satmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ın Niksar ilçesinde çalıntı bakır kablo ile kazanları satmak istedikleri iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niksar ilçesinde çalınmış bakır telefon kablolarının satılmak istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı 4. JASAT ekiplerince yapılan takip sonucunda 4 şüpheli yakalandı.
Satılmak istenen 625 kilogram bakır telefon kablosu ile 14 bakır kazan ele geçirildi.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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