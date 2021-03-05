Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çocuğun parmağına sıkışan metal parçayı itfaiye görevlileri çıkardı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da oyun oynayan bir çocuğun parmağına sıkışan metal parça, itfaiye görevlilerinin bir saatlik müdahalesiyle çıkarılabildi.
Kentteki evinde oyuncaklarıyla oynayan 8 yaşındaki Ö.A'nın parmağına geçirdiği metal parçayı gören ailesi burada sıkışan cismi çıkarmaya çalıştı.
Metal parça parmaktan çıkarılamayınca çocuk, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü.
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen de Ö.A'nın parmağındaki parça çıkarılamayınca hastaneye Erzincan Belediyesi İtfaiye ekibi çağrıldı.
İtfaiye personellerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda çocuğun şişen parmağındaki parça kesilerek çıkarıldı.
Çocuk hastanedeki kontrollerin ardından taburcu edildi.
Etiketler: İtfaiye
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