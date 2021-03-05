Haber Giriş: 5 Mart 2021 Cuma 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde araçta 4 kilo 55 gram eroinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yakalanan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.
Öte yandan zanlılardan birinin hakkında kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Uyuşturucu
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