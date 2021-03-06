Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kümbethatun Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurarak, narkotik dedektör köpeği "Gece" ile arama yaptı.

Köpeğin aracın motor kısmına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 42,48 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobildeki iki şüpheli uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.