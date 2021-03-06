Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri bebek 3 kişi yaralandı.
Akçay mevkisinde Sultan İ. yönetimindeki kamyonet, sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyonla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan 1 yaşındaki bebek yola fırladı.
Kazada bebeğin yanı sıra yaralanan sürücü ile eşi Hatice İ., 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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