Haber Giriş: 6 Mart 2021 Cumartesi 13:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Fatih'te drone destekli trafik denetimi yapıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Fatih'te kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi günü polis ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı.
Fatih'te kısıtlamanın uygulanmadığı ilk Cumartesi trafik polisleri, drone destekli denetim yaptı.
Vatan Caddesi'ndeki denetimde trafik ihlali yapan sürücüler havadan drone ile tespit edildi.
Kemer takmayan, kırmızı ışıkta geçen, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan sürücülere ceza kesildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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