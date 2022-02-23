23 Şubat 2022 Çarşamba İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?
İstanbul'da hangi ilçelerde, ne kadar süreyle elektrik kesintisi yaşanacak?
İstanbul'da BEDAŞ tarafından, teknik arızaların oluşması ve oluşan arızaların çözülmesi için planlı elektrik kesintileri yapılıyor. İşte 23 Şubat 2022 Çarşamba günü BEDAŞ kontrolünde yapılacak elektrik kesintileri ve ne kadar sürecekleri...
ARNAVUTKÖY
NO: 11926889
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ Mahallesi
AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CANEL, ENGİNAR, ONAT, TÜZMEN, ÇİM Sokak
KARLIBAYIR Mahallesi
ESKİ EDİRNE ASFALTI Sokak
MUSTAFA KEMAL PAŞA Mahallesi
ADEM, AKBİLGE, ATIFA, AYDOS, AYIŞIĞI, BEŞARET, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, DEMİRÖZ, DUMANLI, DİLARA, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, GÜRSEL, HUZUR, HİLAL, KALKAN, KAPADOKYA, KERİM, MEKKE, NURALEM, ORTANCA, RİVA, SARIKUM, SÜRMENE, TALİH, TALİM, TAİF, TAŞLI, YALINAY, YILDIRIMER, ÇALIŞ, ÖZENLER Sokak
GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK Mahallesi
GEBZELİ Sokak bölgelerinde
23/02/2022 01:00:00 - 23/02/2022 06:00:00 saatleri arasında
Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
NO: 11771855
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ Mahallesi
KASAPOĞLU, KATİP AHMET, REŞİTPAŞA, TAKSİ, TALİMHANE Sokak bölgelerinde
23/02/2022 09:00:00 - 23/02/2022 12:00:00 saatleri arasında
Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 11771856
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ Mahallesi
AHMET TANER KIŞLALI, DEMİR Sokak bölgelerinde
23/02/2022 13:00:00 - 23/02/2022 16:00:00 saatleri arasında
Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER
NO: 11926474
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER Mahallesi
1.BİLLUR, ALPTEKİN, BARBAROS, BAYBURT, BERRAK 1, BOSTAN, DEREBOYU 1, ER, FETİH, GÖKTAŞ, KARAOĞLANOĞLU, KOCASİNAN, KOCASİNAN 5., KOCASİNAN 6., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4., MİNİK, MİTHATPAŞA 1, MİTHATPAŞA 7., TEKEL, TEVFİK FİKRET, ZEKİ MÜREN, ÇAMLIDERE, ÖNDER 1, ŞEHİT YARBAY CESUR Sokak bölgelerinde
23/02/2022 12:00:00 - 23/02/2022 16:00:00 saatleri arasında
Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.