İstanbul'da BEDAŞ tarafından, teknik arızaların oluşması ve oluşan arızaların çözülmesi için planlı elektrik kesintileri yapılıyor. İşte 23 Şubat 2022 Çarşamba günü BEDAŞ kontrolünde yapılacak elektrik kesintileri ve ne kadar sürecekleri...

ARNAVUTKÖY

NO: 11926889

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ Mahallesi

AKAN, AKTAÇ, ALYÜZ, ARDIÇÖZÜ, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CANEL, ENGİNAR, ONAT, TÜZMEN, ÇİM Sokak

KARLIBAYIR Mahallesi

ESKİ EDİRNE ASFALTI Sokak

MUSTAFA KEMAL PAŞA Mahallesi

ADEM, AKBİLGE, ATIFA, AYDOS, AYIŞIĞI, BEŞARET, BOĞAZİÇİ, BURÇİN, DEMİRÖZ, DUMANLI, DİLARA, EREN, EROĞUZ, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜFTE, GÜRSEL, HUZUR, HİLAL, KALKAN, KAPADOKYA, KERİM, MEKKE, NURALEM, ORTANCA, RİVA, SARIKUM, SÜRMENE, TALİH, TALİM, TAİF, TAŞLI, YALINAY, YILDIRIMER, ÇALIŞ, ÖZENLER Sokak

GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK Mahallesi

GEBZELİ Sokak bölgelerinde

23/02/2022 01:00:00 - 23/02/2022 06:00:00 saatleri arasında

Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 11771855

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ Mahallesi

KASAPOĞLU, KATİP AHMET, REŞİTPAŞA, TAKSİ, TALİMHANE Sokak bölgelerinde

23/02/2022 09:00:00 - 23/02/2022 12:00:00 saatleri arasında

Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 11771856

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ Mahallesi

AHMET TANER KIŞLALI, DEMİR Sokak bölgelerinde

23/02/2022 13:00:00 - 23/02/2022 16:00:00 saatleri arasında

Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

NO: 11926474

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ŞİRİNEVLER Mahallesi

1.BİLLUR, ALPTEKİN, BARBAROS, BAYBURT, BERRAK 1, BOSTAN, DEREBOYU 1, ER, FETİH, GÖKTAŞ, KARAOĞLANOĞLU, KOCASİNAN, KOCASİNAN 5., KOCASİNAN 6., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK 4., MİNİK, MİTHATPAŞA 1, MİTHATPAŞA 7., TEKEL, TEVFİK FİKRET, ZEKİ MÜREN, ÇAMLIDERE, ÖNDER 1, ŞEHİT YARBAY CESUR Sokak bölgelerinde

23/02/2022 12:00:00 - 23/02/2022 16:00:00 saatleri arasında

Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.