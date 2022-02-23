Çeşitli nedenlerden dolayı hat iptali yapmak isteyenler için birçok yöntem var. Bunun için ise yapılması gereken ilk şey, hat iptali yapmak isteyenlerin yazılı bir başvuruda bulunması oluyor. Bu uygulama sayesinde ise aboneler, zorluk yaşamdan fesih talebinde bulunuyor. e-Devlet hat iptali için yapmanız gerekenler şu şekilde:

İlk olarak e-Devlet resmi internet sayfasına gidin.

Kişisel bilgilerinizi girerek bilgilerinizi doğrulayın.

Daha sonra arama butonuna feshetmek istediğiniz operatörün adını yazın. Bu kısımda, girmiş olduğunuz standart e-Devlet şifresi güvenlik nedeniyle yeterli değil. Eğer henüz bir e-Devlet şifresine sahip değilseniz, size en yakın PTT şubesine giderek şifrenizi alabilirsiniz.

Ardından karşınıza çıkan sayfadan feshetmek istediğiniz aboneliği seçin.

Fesih başvuru nedeninizi belirtin.

Daha sonra abonelik fesih belgesini imzalayın. Bu işlemden sonra fesih işleminizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz.

e-Devlet üzerinden ‘Fesih Başvurusu‘ hizmetini kullanmak için standart şifrenin yanı sıra yüksek güvenlikli kimlik doğrulama yöntemlerinden birini kullanmanız gerekiyor. Yaptığınız işlemin hukuken geçerli olması ve kişisel bilgilerin güvenliği açısından kullanıcılar, bu şartı yerine getirmelidir.

Bundan dolayı mobil imza, elektronik imza, T.C. Kimlik Kartı ya da İnternet Bankacılığı seçeneklerinden bir tanesini seçerek doğrulama yapmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra e-Devlet’ten yapılan fesih başvurusundan sonra, 24 saat içerisinde hizmete bağlı ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durduruluyor.