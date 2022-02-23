Ulus ilçesindeki kara yolunun Akörensöküler ve Ceyyüpler köyleri arasındaki 8 farklı noktada, yağmur ve eriyen kar sularının etkisiyle heyelanlar meydana geldi.

Toprak kaymalarının ve yol çökmelerinin yaşandığı güzergahlarda ulaşım tek şeritten sağlanırken, Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Trafik işareti ve işaretçileriyle uyarılan sürücüler, güzergahlarda yavaş seyrediyor.

Akörensöküler Köyü Muhtarı Şahin Başol, gazetecilere, toprağın suya doyması nedeniyle söz konusu kara yolunda sürekli heyelan olduğunu belirterek, "Şu anda 7-8 ayrı noktada yol çökmesi var, araç geçişleri güçlükle sağlanıyor." dedi.

Heyelanın etkili olduğu bölgeler, drone ile de görüntülendi.