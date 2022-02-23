Türk dilini, tarihini ve kültürünü dünyaya tanıtmayı hedefleyen Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Senegal Cheikh Anta Diop Üniversitesi ile 2016 yılında imzalanan Türkoloji İş Birliği Protokolü kapsamında Dakar’daki merkezinde de etkinlikler düzenlemeye başladı.

Üniversite ile imzalanan iş birliği protokolü ve 2018 yılında CAP Manuel Askeri Kışlasında Türkçe dil öğretim merkezi kurulmasına ilişkin imzalanan protokol sayesinde bugüne kadar toplam 350 öğrenciye de Türkçe öğretildi.

Senegal’de 2017 yılından beri faaliyet gösteren Enstitüsü, bu sefer "Türk Evi Sergisi"ni ziyarete açtı.

Dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye’ye dost insan sayısını artırmayı hedefleyen YEE, Senegal’in başkenti Dakar’da açtığı sergi ile Senegal halkına Türkiye'yi ve Türk kültürünü öğrenme fırsatı tanıyor.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Sergi ile Türk kültürü yansıtılıyor

Afrika’da yeni faaliyetler planlayan YEE, bu vesileyle Türk dilini ve kültürünü tanıtarak Türkiye’yi gerçekçi bir şekilde anlatmayı amaçlıyor.

Açılan bu sergide ziyaretçilere, “her toplumun has bir dili olduğu gibi mimarisi olduğu, bu mimarinin ait olduğu toplumla aynı adı paylaştığı mesajı” verildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş de dünyanın dört bir köşesinde Türkiye'nin kültür elçiliğini yapan Enstitünün Türk Evi’ni Büyükelçi Ahmet Kavas’ın teşrifiyle açmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek 2 ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine olan inancını ifade etti.