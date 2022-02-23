Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmalarında kentte bir adreste yasa dışı nargile tütünü imalatı ve satışı yapıldığına ilişkin bilgi alındı.

Yapılan araştırma sonrasında şüpheli adres belirlenip takibe alındı ve suç unsurlarının karton kutular içerisinde dışarıya çıkarılmak istendiği belirlendi.

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1,5 milyon değerinde ürün ele geçirildi

Harekete geçen ekipler, binada, 1,5 ton kaçak tütün, 2,8 ton gliserin, 325 kilogram glikoz şurubu, 175 kilogram nargile aroması ve 5 kilogram gıda boyası ele geçirdi.

Ayrıca, 136 bin sipsi, 5 bin 700 marpuç, 4 bin 250 ambalaj, 19 paketleme makinesine de el konuldu.

Kaçak nargile tütünü imalathanesinde ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.