Biden, bir grup iş insanının yer aldığı ve aralarında California Valisi Gavin Newsom'un da bulunduğu çevrim içi toplantıda açıklamalarda bulundu.

Çin'in elektrik bataryası pazarındaki hakimiyetine karşı koyma çabalarına vurgu yapan Biden, California'daki Salton Denizi'nde bulunan jeotermal tuzdan lityum çıkarma çalışmalarına değindi.

Biden, Güney California'daki Nevada'da bulunan bir Amerikan nadir toprak malzemeleri şirketi "MP Materials"a 35 milyon dolar sağlayacağını duyurdu.

Sağlanacak fon, MP Materials şirketinin yurt içinde işleme yeteneğini artıracak.

Biden, ABD'nin bu tür malzemelere olan talebinin 10 yıl içinde yüzde 400 ila yüzde 600 artacağı öngörüsünde bulundu.

Biden, "Bugünün ve yarının ürünlerine güç sağlayan malzemeler için Çin'e bağımlı olursak, Amerika'da geleceği inşa edemeyiz." ifadesini kullanarak bunun Çin'in aleyhine değil, ABD'nin lehine olduğunu söyledi.