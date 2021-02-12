Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 10:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ödemeler dengesi verileri açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Ödemeler dengesi Aralık ayında 3 milyar 210 milyon dolar açık verdi. 2020'de cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu.
Merkez Bankası aralık ayı Ödemeler Dengesi İstatistiklerini açıkladı.
Cari işlemler açığı aralıkta 3 milyar 210 milyon dolar olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi cari açığın 3 milyar 500 milyon dolar olması yönündeydi. Böylece cari açık piyasa beklentilerinin altında gerçekleşmiş oldu.
Cari açığın yükselmesinde dış ticaret ve hizmetler dengesinde gerçekleşen açığın etkili olduğu belirtildi.
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bu ay 940 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda 2020 yılı cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu. 39 milyar dolar olan beklentilerin altında kaldı.
Etiketler: Merkez Bankası
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