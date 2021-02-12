Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 411,2 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 412,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 411,2 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını da 2.755 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.819 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatının, ABD'deki teşvik paketine ilişkin beklentilere karşın analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.855 dolar seviyesinden gelen satışlarla düşüş eğilimine girdiğini bildirdi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.790 dolar seviyesinin tekrar gündeme gelebileceğini söyledi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 410 lira 90 kuruşken satışı ise 411 lira 10 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 667 lira satış fiyatı 672 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 12 Şubat güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.819,31 dolar

Satış: 1.819,50 dolar

Gram

Alış: 410,90 lira

Satış: 411,10 lira

Çeyrek

Alış: 667,57 lira

Satış: 672,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.726,00 lira

Satış: 2.755,00 lira