Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay bir seyirle aşlamasının ardından 7,0200 seviyesinde işlem görüyor.

Dün düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL, 7,00 sınırına kadar gerilemesi sonrası günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 7,0255'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla bir önceki kapanışın hemen altında 7,0200 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/TL, aynı dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 8,5160'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 9,6910'dan satılıyor.

Üst üste 5 işlem günü yükselen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1,2126 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise 90,5 seviyesinde sakin bir seyir izliyor.

Bugün açıklanan verilere göre, yurt içinde sanayi üretim endeksi, Aralık 2020'de aylık yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 9 yükselirken, 2020 yılı cari işlemler açığı da 36 milyar 724 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Analistler, ABD'deki teşvik paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD'de açıklanacak tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydetti.

12 Şubat güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: