Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 10:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
[Fotoğraf: AA]
Sanayi üretim endeksi, Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 9 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 1,3 arttı
2020 yılı aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı.
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