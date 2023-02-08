Başkent Taşkent ve Özbekistan'ın farklı şehirlerinde yardım toplama merkezleri oluşturuldu.

Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası, "Gençler Geleceğimiz" Vakfı, Özbek-Türk İşadamları Derneği (UTİD), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Özbekistan Şubesi ve ülkedeki sivil toplum kuruluşları işbirliğinde, Türkiye'deki depremzedelere destek olmak için Taşkent'te yardım toplama merkezi kuruldu.

Yardım toplama merkezine akın eden vatandaşlar, giysi, ayakkabı, çadır, yatak, battaniye, uyku tulumu, elektrikli ısıtıcı, fener, bebek maması, çocuk bezi, temizlik ve hijyen malzemeleri, jeneratör, gıda ürünleri, konserve ve ihtiyaç malzemeleri getiriyor.

"Şu anda kardeşliği en sonuna kadar hissettiğimiz bir anı yaşıyoruz"

DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, AA muhabirine, Özbekistan'da depremzedelere yardım etmek isteyen çok fazla kişinin bulunduğunu kaydederek, bunun üzerine UTİD, DEİK Türkiye-Özbekistan İş Konseyi ve MÜSİAD Özbekistan Şubesinin Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası ve sivil toplum örgütleri ile işbirliğinde bu kampanyayı başlattıklarını belirtti.

Bu zorlu günlerde Özbek vatandaşlarının bu yardım kampanyasına çok yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Özgüven, "Şu anda gerçekten kardeşliği en sonuna kadar hissettiğimiz bir anı yaşıyoruz. Özbek vatandaşlar durmadan bu merkezlere yardım malzemeleri getiriyor. Çok duygusal anlar yaşıyoruz. Allah razı olsun, yanımızda olduklarını sonuna kadar hissettiriyorlar" dedi.​​​​​​​