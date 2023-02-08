Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 19:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'dan Türkiye'ye 20 tır insani yardım gönderildi
[Fotograf: AA]
Azerbaycan halkının, Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan vatandaşlar için topladığı insani yardım malzemelerini taşıyan 20 tır, Bakü'den Türkiye'ye hareket etti.
Azerbaycan'da Türkiye'deki depremzedelere destek olmak için sivil toplum kuruluşlarınca (STK) başlatılan yardım kampanyaları sürüyor.
Kampanya kapsamında toplanan giysi, battaniye, kuru gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan 20 tırı Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı uğurladı.
Azerbaycan halkı, Türkiye'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyalarına yoğun ilgi gösteriyor. Yardımların toplanması için Bakü'nün en büyük 2 kapalı spor salonu tahsis edildi. Burada gönüllülerce paketlenen malzemeler tırlara yükleniyor.
Yakın günlerde Azerbaycan'dan Türkiye'ye yaklaşık 200 tır yardım malzemesinin gönderilmesi öngörülüyor.
Etiketler: Azerbaycan Deprem Kahramanmaraş
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