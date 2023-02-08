Rus yetkililer ve Rusya'da bulunan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşamını yitirenler için taziyelerini iletmek üzere Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın eşlik ettiği Rusya Dışişleri Bakanlığını temsilen Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, depremler nedeniyle Türkiye ve Türk halkına başsağlığı dileyerek taziye defterini imzaladı.

Gün içinde büyükelçiliğe gelen Kazakistan, Filistin, Tunus, Pakistan, Belarus, Yunanistan büyükelçileri de başsağlığı ve acil şifa dileklerini içeren mesajları kaleme aldı.

Ayrıca, Fransa, Belçika ve Ürdün'ün yanı sıra Yeni Zelanda, İrlanda, Angola, Sudan ve Güney Afrika ülkelerinin büyükelçileri de taziye defterine imza attı.​​​​​​​

Büyükelçi Samsar, Türkiye'nin bu zor gününde yanında yer alan ve Türk halkına destek çıkan ülkelere teşekkür ederek, taziye defterinin cuma akşamına kadar açık tutulacağını bildirdi.