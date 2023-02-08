Matis, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalanların kurtarılması için Macaristan'dan gönderilen arama kurtarma ekiplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Matis, "Türkiye'yi desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz" ifadesini kullandı.

Büyükelçi Matis, deprem bölgelerinde enkaz altında kalan vatandaşların çıkarılması için Macaristan'dan deneyimli ekiplerin gönderildiğini, bu ekiplerde hem devlet kurumlarından hem de sivil toplum kuruluşlarından uzmanların yer aldığını dile getirdi.

"Şu an da 125 kişi ve 22 arama kurtarma köpeği görevde"

"Macar ekipler, ağırlıklı olarak Hatay ve Antakya'da bulunuyor. Dün sabah saatlerinden itibaren çalışmaya başladılar. Şu an da 125 kişi ve 22 arama kurtarma köpeği görevde" diyen Matis, bu akşam varması planlanan 7. ekibin Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarına katılacağını ifade etti.

Matis, "Bu akşam itibarıyla toplam 156 Macar uzman ve 28 köpek deprem bölgelerinde görev alacak" dedi.

Arama kurtarma ekiplerinden birinde, 1999 Marmara Depremi'nde bir kız çocuğunu sağ olarak enkazdan çıkaran bir uzmanın yer aldığına işaret eden Matis, şu bilgileri verdi:

"Şu ana kadar Macar ekipler, 22 kişiyi sağ olarak kurtardı ve kurtarılanlardan 8'i çocuk. Maalesef ekipler, enkazdan cansız beden de çok çıkardılar. Ekiplerimiz, oradaki gönüllülerle harika bir işbirliği yürütüyor, gece gündüz demeden çalışıyorlar. Depremin üzerinden 60 saat geçti, bu ekipler uzun zaman burada kalmayı planlıyor. Arama kurtarma çalışmaları için ne kadar süre veriliyorsa bu ekipler, o zamana kadar burada kalacak."