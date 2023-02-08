Fransız basınındaki haberlere göre, yaklaşık 2 bin köylü ve traktörlü 500 çifti, tarımsal ilaçlamalara yönelik kararı protesto etmek için sabah saatlerinde Paris'e doğru yola çıktı.

Birçok bölgeden traktörleriyle gelen başka çiftçilerin de katıldığı konvoy nedeniyle Paris'in de yer aldığı Ile-de-France bölgesindeki yollarda yüzlerce kilometre araç kuyruğu oluştu, eylem nedeniyle trafik felç oldu.

Versay tarafından kente ilerleyen çiftçilerin traktörlü protestosunu kontrol altına almak için çok sayıda polis yollara konuşlandırıldı.

Fransız hükümeti 23 Ocak'ta şeker pancarı yetiştiriciliği başta olmak üzere neonikotinoid ve pestisit tarzı karışımların tarım ve çevre için zararlı olduğu gerekçesiyle kullanılmasına yasak getirmişti.

Çiftçi sendikası FNSEA, hükümetin yasak kararını ve artan enerji maliyetlerini protesto için çiftçileri harekete geçmeye çağırmıştı.