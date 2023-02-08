Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 18:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aliyev'den depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Azerbaycan'daki büyükelçiliğini ziyaret etti, başsağlığı diledi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye'nin Azerbaycan'daki büyükelçiliğini ziyaret ederek depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Aliyev'i elçilikte Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı karşıladı.
Aliyev Bağcı'yla görüşüp başsağlığı dilerken aynı zamanda elçilikte açılan yas defterine de yazdı.
Büyükelçilikte yas defteri açıldı
Türkiye'deki depremlerde çok sayıda kişi hayatını kaybederken Azerbaycan'daki Türkiye Büyükelçiliği binasında yas defteri açıldı.
Bayrakların yarıya indirildiği elçilik önüne gelen Azerbaycanlılar, depremde hayatını kaybedenler için çiçek bıraktı, saygı duruşunda bulundu.
Etiketler: Azerbaycan İlham Aliyev
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