AP'nin Bulgaristan'dan seçilen üyesi İlhan Küçük'ün liderliğindeki Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Partisi'nin kampanyası Bulgaristan'daki Hak ve Özgürlükler Hareketi inisiyatifiyle başlatıldı.

Avrupa'daki liberal partilerin oluşturduğu ALDE'nin kampanyasının resmi duyurusundan kısa süre sonra bağışla ilgili mektubun Avrupa'da 20 binden fazla adrese ulaştırıldığı bildirildi.

Mektupta, "Binlerce hayat kaybedildi, on binlerce aile evsiz kaldı. Binlerce bina harabeye dönüştü. Avrupa Birliği hızlı bir şekilde hareket etti ve asla kayıtsız kalmayacak. İnsanlığın en büyük erdemi birbirini korumak ve kollamaktır. Bu talihsizliğin kurbanlarına yardım etmeyi düşündüğünüz için teşekkür ediyoruz" ifadesi yer aldı.

AP'deki siyasi gruplardan ALDE'nin 705 sandalyeli parlamentoda 66 milletvekili bulunuyor.