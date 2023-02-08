Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök ve Kuzey Makedonya Kızılhaçı Genel Sekreteri Sait Saiti, yardım kampanyasıyla ilgili başkent Üsküp’te basın toplantısı düzenledi.

Büyükelçi Sekizkök, Türkiye ile birlikte eş zamanlı kardeş Kuzey Makedonya hükümeti, kurumları ve halkının yaraların sarılması için seferber olduğunu söyledi.

Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere Kuzey Makedonya'dan ekiplerin süratle Türkiye’ye sevk edildiğini, ilave kurtarma ekiplerinin de gönderileceğini belirten Sekizkök, şöyle devam etti:

"Ortaya konulan güçlü dayanışma için Kuzey Makedonya hükümetine ve halkına şükranlarımı sunmak istiyorum. Kışlık kıyafet, battaniye, dayanıklı gıda maddesi ve çocuk maması gibi ayni yardım malzemelerinin deprem bölgesine ulaştırılması hususunda da Kuzey Makedonya hükümeti her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bildirmiştir."

"Türk halkı sergilediğiniz dayanışmayı ve desteği daima şükranla hatırlayacaktır"

Büyükelçiliğin ve Kuzey Makedonya Kızılhaçının ayni yardımların toplanması ve Türkiye’ye ulaştırılması hususunda yakın işbirliği içinde olduğunu dile getiren Sekizkök, "Kuzey Makedonya Kızılhaçı ayni yardım malzemelerinin yanı sıra belediyeler, firmalar, sivil toplum kuruluşları ve şahıslar tarafından toplanarak Kızılhaça iletilecek yardım malzemelerini depremzedelere ulaştırılmak üzere Türkiye’de Kızılaya teslim edilecektir" diye konuştu.

Ayni yardım sevkiyatının kara yolu ve hava yolu ile yapılmasının planlandığını belirten Sekizkök, toplanan ayni yardımların hava yolu ile Türkiye’ye intikallerinin, Büyükelçiliğin Türk Hava Yolları ile yaptığı eşgüdüm doğrultusunda bedelsiz gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

Kuzey Makedonya hükümetine, kurumlarına ve halkına en kalbi teşekkürlerini ileten Sekizkök, "Türk halkı sergilediğiniz dayanışmayı ve desteği daima şükranla hatırlayacaktır" dedi.

Kuzey Makedonya Kızılhaçı Genel Sekreteri Saiti de Türk devleti, halkı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek, depremin ardından Türk halkına yardım sunmak için hemen harekete geçtiklerini ifade etti.

"Türk Kızılay işbirliğinde gelecek hafta gönderilecek"

"Dün neredeyse 10 milyon dinar (yaklaşık 3,3 milyon lira) nakdi yardım topladık" diyen Saiti, bunun yanı sıra Kuzey Makedonya Kızılhaçı stoklarından 1000 gıda kolisi, 1500 hijyen malzemesi kolisi ve 4 bin battaniyenin de depremzedeler için tahsis edildiğini, bu yardımların Türk Kızılay işbirliğinde gelecek hafta başında gönderileceğini duyurdu.

Ayrıca Saiti, insani yardım konusunda azami sonuç elde edilebilmesi ve gümrükte sıkıntıların yaşanmaması amacıyla tüm şahsi inisiyatiflerin nakdi yardıma yönelmeleri çağrısında bulundu.