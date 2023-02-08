Kudüs Gelişim Vakfına bağlı Fecr Radyosu, Kahramanmaraş merkezli depremde mağdur olanlar için "Merhametli Kalpler" adı altında, nakdi yardım kampanyası başlattı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yayın yapan radyonun kampanyasına ekonomik krizle boğuşan Lübnanlılar yoğun katılım gösterdi.

Nüfusunun yüzde 80'i yoksulluk sınırında olan ülkede kimi kadınlar para bulamayınca altınlarını bozdurarak kampanyaya destek oldu. Takılarını bozdurup Türkiye’deki depremzedelere yollanmak üzere bağışlayan Lübnanlı kadınlar, adlarının açıklanmasını da istemedi.

“Mazlumların yanında yer alan Türkiye'ye nasıl yardım edebiliriz?"

Radyonun düzenlediği kampanyanın sorumlusu Ömer Mansur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyayla ilgili bilgi verdi.

Lübnanlıların kampanyaya yoğun destek verdiğini dile getiren Mansur, "Depremin ilk gününden beri insanlar bize ulaşarak, ‘dünyadaki tüm mazlumların yanında yer alan Türkiye'ye nasıl yardım edebiliriz?’ diye soruyor. Lübnan'ın 2019'dan beri yaşadığı ağır ekonomik krize rağmen kampanyaya katılmak isteyenlerden gelen telefonlar iki gündür hiç susmadı.” ifadelerini kullandı.

Kampanyanın uzun süre devam edeceğini aktaran Mansur, "Her 5 dakikada bir, Lübnanlı bir vatandaş telefon açıp nakdi olarak bağışta bulunmak istiyor. 2 günde 15 bin dolar bağış elde edildi. Toplanan yardımları ara ara AFAD veya İHH İnsani Yardım Vakfı'na teslim edeceğiz." dedi.

"Küpe ve bileziklerini bozdurup gönderdiler"

Lübnan'ın farklı kesimlerinden kampanyalarına destek verildiğini belirten Mansur, şöyle devam etti:

"Kadınlar bizimle irtibata geçip ellerinde nakit paralarının olmadığını söylüyor. Türkiye'deki kardeşlerine yardım için bazı kadınlar küpe, bilezik ve diğer altınlarını satıp parasını bize gönderdi. Bir taksi şoförü bizimle iletişime geçip bir gün boyunca kazandığı 15 doları gönderdi. Şoför, ‘Türkiye her daim yanımızda oldu. Şimdi de bizim onların yanında olmamız lazım' dedi."