PAH Sözcüsü Helena Krajewska, "SOS Türkiye/Suriye" başlığıyla düzenlenen kampanyaya iki gün içinde binlerce kişinin bağışta bulunduğunu söyledi.

Krajewska, PAH yardım ekibinden halihazırda bölgeye ulaşanlar olduğunu belirterek, "Polonya'dan insanlar bölgeye yardım etmek istiyor. Polonya halkı kampanyaya büyük ilgi gösteriyor ve çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Yardım kampanyasını ay sonuna kadar sürdürmeyi planladıklarını vurgulayan Krajewska, "Kampanya 6 Şubat'ta başladı ve 2 günde 1 milyon zloti (4,3 milyon lira) toplandı." diye konuştu.

Krajewska, daha önce birçok bölgede meydana gelen doğal afetlerle ilgili tecrübe sahibi olduklarının altını çizerek, "Önce bölgedeki ihtiyaçları belirlemek için çalışmalarımız olacak. Öncelik, insanlara kalacak sıcak ve güvenli yerler sağlamak. Yemek ve hijyen ürünleri de oldukça önemli. Önce bunlarla başlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Orta vadede evlerin yenilenmesi için de yardım edebileceklerini dile getiren Krajewska, daha fazlasına ihtiyaç olduğunu ve ellerinden geleni yapacaklarını anlattı.

PAH tarafından düzenlenen kampanyaya 10 binden fazla kişinin katıldığı ifade ediliyor.

Polonya, deprem sonrası Türkiye'ye 76 kişilik arama-kurtarma ekibi göndermişti. Polonyalı ekip Adıyaman'ın Besni ilçesindeki çalışmalarında şu ana kadar 10 kişiyi kurtardı.

Polonyalı madencilerin yanı sıra 52 kişilik sağlık ekibinin de bölgeye gideceği bilgisi, Polonyalı yetkililer tarafından ifade edilmişti.