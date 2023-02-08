Tileuberdi, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğini ziyaret ederek merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle açılan taziye defterini imzaladı.

Kazak Bakan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “Deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu zor günlerde kardeş ülkeye elimizden gelen yardımı sağlamaya hazırız.” dedi.

Tileuberdi, Türkiye’ye iki arama kurtarma ekibi gönderdiklerini belirterek "Şu anda ekiplerimiz Türkiye’ye ulaştı ve arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bunun yanı sıra yakında insani yardım göndereceğiz. Cumhurbaşkanımız (Kasım Cömert Tokayev) gerekli talimatı verdi." ifadelerini kullandı.