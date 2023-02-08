Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'e göre, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından Erivan yönetimi, Türkiye'ye arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekip sevk etti.

Dün akşam saatlerinde hareket eden ekibin 57 kişiden oluştuğu belirtildi.