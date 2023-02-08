Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 15:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi
Ermenistan yönetimi, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye ekip gönderdi.
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'e göre, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dün yaptığı telefon görüşmesinin ardından Erivan yönetimi, Türkiye'ye arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekip sevk etti.
Dün akşam saatlerinde hareket eden ekibin 57 kişiden oluştuğu belirtildi.
Etiketler: Deprem Ermenistan
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