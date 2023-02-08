Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından son olarak, Kamerun, Togo, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Uganda'dan taziye mesajı geldi.

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, Twitter hesabından, Türkiye hükümeti ve halkına başsağlığı dileğinde bulunarak yakınlarını kaybedenlerin ailelerine sabır diledi.

Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe de Türkiye ve Suriye halklarının acısını paylaştıklarını belirterek, yaşanan felaketle ilgili olarak uluslararası seferberlik çağrısında bulundu.

Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon, yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye halklarının zor günlerinde yanlarında olacaklarını belirterek hayatını kaybedenlere başsağlığı dileğinde bulundu.

Uganda Müftüsü Şeyh Şaban Ramazan Mubaje de yaptığı yazılı açıklamada, "Türk milletine ve depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Mubaje, Ugandalı Müslümanlar olarak Türkiye'ye dua ettiklerini belirtti.