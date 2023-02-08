Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından yardım faaliyetleri için lojistik ve ulaşım üssü olan Adana'ya uluslararası yardım ekipleri gelmeye devam ediyor.

Azerbaycan'dan ikinci kafileye mensup 227, Macaristan'dan 7'nci kafiledeki 7 personel ve 3 dedektör köpek, Meksika'dan 6 ve İngiltere'den 9 kişiden oluşan arama kurtarma ekipleri depremden hasar gören illere gitmek için Adana Havalimanı'na geldi.

Havalimanında Azerbaycanlı ekipleri gören bazı vatandaşlar, gözyaşı dökerek yardımları için teşekkür etti.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Genel Operasyon Daire Başkan Yardımcısı Alasgar Aliyev kardeş Türk halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Aliyev, ikinci kafilenin, ilk gelen ekiplerin görev yaptığı Kahramanmaraş'a gideceğini belirterek, "Geldikleri günden bu yana ekiplerimiz diğer ekiplerle yan yana aralıksız olarak arama kurtarma çalışmalarına katılıyorlar. Ne kadar ihtiyaç olursa biz burada olacağız ve arama kurtarma çalışmalarına iştirak edeceğiz. Sizin acınız bizim acımızdır. Daima sizin yanınızdayız." dedi.

Meksikalı yardım kuruluşu Cadena ekibinin lideri Benjamin Laniado da Kahramanmaraş'a gideceklerini bildirdi.

Geri dönüş planlaması yapmadıklarını aktaran Laniado, ne kadar ihtiyaç duyulursa o kadar kalacaklarını ifade etti.

İnsanlara yardım etmek istediklerini kaydeden Laniado, "İnsanlık için bazı insanların hayatlarını kurtaracağımıza inandığımız için buradayız. İnsanların zorluk çektiğini biliyoruz. O yüzden buradayız." diye konuştu.