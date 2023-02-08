JIT, Malezya Havayollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın düşürülmesinde kullanılan BUK füzesine ilişkin açıklama yaptı.

​​​​​​​JIT Üyesi Andy Kraag, Donetsk'te ayrılıkçılarca ilan edilen "Donetsk Halk Cumhuriyeti"nin yöneticileriyle Putin arasında geçtiği düşünülen telefon konuşmalarının kayıtlarını dinleterek, "Putin ile ayrılıkçılar arasında doğrudan irtibat ve görüşme olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Hollanda Başsavcı Vekili Digna van Boetzelaer, "Rusya Devlet Başkanı'nın füzenin gönderilmesine karar verdiğine ilişkin güçlü belirtiler var." dedi.

Buna rağmen Komisyon, yeni bir yargılama için ellerinde yeterli delil olmadığını belirterek, çalışmalarının sonlandırıldığını kaydetti.

3 sanık müebbet hapis cezası almıştı

Hollanda'da yerel mahkeme, Malezya Havayollarına ait "MH17" sefer sayılı uçağın 2014'te Ukrayna'da düşürülmesinden sorumlu tutulan 3 Rus ve bir Ukraynalı hakkında görülen davada, 17 Kasım 2022'deki kararında, 4 sanıktan 1'ini beraat ettirirken 3 sanığın "öldürme" ve uçağın düşürülmesinden ömür boyu hapsine karar vermişti.

Mahkeme, sanıklardan Donetsk'te ayrılıkçılarca ilan edilen "Donetsk Halk Cumhuriyeti"nin "istihbarat başkanı" olduğu düşünülen Rus asıllı Sergey Dubinskiy, Donetsk Cumhuriyeti'ndeki "savunma bakanı" eski Rus istihbarat albayı Igor Girkin ve Ukraynalı Leonid Kharchenko'nun ömür boyu hapsine hükmetmişti.

Gıyabi olarak yargılanan 3 Rus ve 1 Ukraynalı hakkındaki dava yaklaşık 8 yıl sürerken, sanıklardan beraat eden tek isim Rus uyruklu Oleg Pulatov olmuştu.

Mahkeme, uçağı düşüren füzenin Rusya'nın Kursk şehrindeki 53. uçaksavar füze tugayı tarafından gönderildiğini kaydetmişti.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi

Hollanda, Avustralya, Malezya, Belçika ve Ukrayna'dan gelen uzmanlarca oluşturulan Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), söz konusu uçağı düşüren füzenin kaynağı ve ateşleyenlerine ilişkin araştırma yapmakla görevlendirilmişti.

JIT, söz konusu uçağın, Rus ordusuna ait bir BUK füzesi tarafından vurulduğunu tespit etmişti.​​​​​​​

Uçaktaki 283 yolcu ve 15 mürettebat olmak üzere toplam 298 kişi hayatını kaybetmişti.​​​​​​​