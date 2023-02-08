Ekici, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili Kazakistan basınına brifing verdi.

Brifing sonrası açıklama yapan Ekici, bu zor gününde Türkiye’ye hem maddi hem manevi desteğini esirgemeyen kardeş Kazak halkına şükranlarını sunmak istediğini söyledi.

Ekici, bugün Büyükelçilikte taziye defteri açtıklarını ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in defteri imzaladığını belirterek, "Taziye defterini imzalamak üzere toplumun her kesiminden insanlar geldi. Bu dayanışmalarından dolayı Kazak kardeşlerimize şükranlarımızı sunmak istiyorum" ifadesini kullandı.

Depremin meydana geldiği ilk günden beri sadece resmi makamlar değil tüm Kazakistan genelinde Türkiye’ye yardım etmek isteyen çok sayıda kişinin kendilerine ulaştığını vurgulayan Ekici, dün itibarıyla AFAD hesabına aktarılmak üzere yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

"AFAD’ın resmi bağış hesabına aktaracağız"

Ekici, bunun için Ziraat Bankasının Kazakistan şubesi olan KZI Bank’ta hesap açtıklarını aktararak, "Bugün itibarıyla 90 bin doların üzerinde bir bağış toplandı. Burada toplanan parayı Türkiye’deki AFAD’ın resmi bağış hesabına aktaracağız" dedi.

Ayrıca giysi, gıda ve ihtiyaç malzemesi bağışında bulunanların da olduğunu belirten Ekici, "Dün, yaklaşık 17 koli malzemesini bu sabah Türk Hava Yolları ile ülkemize ulaştırdık. Bugün de 35 koli birikti. Bunları da derleyip toparlayıp Türkiye’de AFAD ve ilgili kurumlarımıza ulaştıracağız" diye konuştu.

Ekici, depremzedelere destek olmak isteyenler için Büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarında gerekli tüm bilgilerin yer aldığını, başkent Astana ve çevre iller dışında olanların da Türkiye’nin Almatı, Çimkent ve Aktau’daki başkonsolosluklarına da yardımlarını iletebileceklerini kaydetti.