Kenya Sivil Havacılık Otoritesi (KCAA), Somali ile sadece tıbbi tahliye ve Birleşmiş Milletler (BM) uçuşlarına izin verileceğini açıkladı.

Bugünden itibaren Somali ile tüm uçuşların askıya alındığı kaydedilirken, kararın nedenine dair bir şey söylenmedi.

Bu hamlenin, Somali'nin yaklaşık 5 aydır diplomatik kriz yaşadığı Kenya ile ilişkilerini yeniden başlatacağını duyurması sonrası gelmesi dikkat çekti.

Somali hükümeti 5 Mayıs'ta diplomatik kriz yaşadığı Kenya ile ilişkilerini yeniden başlatacağı açıklamıştı.

Diplomatik bağlar kesilmişti

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya'yla tüm diplomatik bağları 15 Aralık 2020'de koparmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'nda zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Mogadişu hükümeti ayrıca Kenya'yı Somali'deki bazı eyaletlerde siyasi meselelere karışmakla suçlamıştı.