Rum basınında yer alan habere göre, Rum Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Charles de Gaulle'ün Rum kesimine ulaşmasının, Fransa ile Rum kesimi arasındaki "özel bağları" ve "mükemmel düzeydeki iş birliğini" vurguladığı belirtildi.

Açıklamada, Fransız uçak gemisinin Akdeniz'de tatbikatlar yürüttüğü aktarılarak, Rum Milli Muhafız Ordusunun ileride Fransız donanmasıyla ortak havacılık tatbikatları düzenleyeceği ifade edildi.

Yapılacak tatbikatların Fransa ile Rum kesimi arasındaki ikili savunma iş birliği programının bir parçası olduğuna atıfta bulunuldu.

Fransa'nın Kıbrıs Rum kesimine akredite Büyükelçisi Salina Grenet Catalano da Rum kesimi ile Fransa arasında savunma konularındaki üst düzey iş birliğine dikkat çekerek, Rum makamlarının Fransız donanması ve uçak gemisine sağladığı liman hizmetleri için teşekkür etti.

Ένα εντυπωσιακό ατσάλινο τέρας! Σήμερα υποδέχτηκα με χαρά και τιμή το αεροπλανοφόρο #CharlesdeGaulle και το πλήρωμά του στη Λεμεσό, το οποίο βρίσκεται στην #EastMed ως μέρος της αποστολής του. Σ’ευχαριστώ #Cyprus που πάντα υποδέχεσαι με ζεστασιά το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό! https://t.co/SpkF7YTLXB — Salina Grenet-Catalano (@SalinaGrenet) May 10, 2021

1800 kişilik mürettebat

Politis gazetesinin haberinde ise Fransız uçak gemisinin terörle mücadele ve Fransa'nın Akdeniz gibi stratejik öneme sahip bölgelerdeki varlığını güçlendirme hedefiyle Limasol Limanı'na demirlediği yazıldı.

Gemide 20 Rafale Marine tipi savaş uçağı, 2 erken uyarı ve kontrol uçağı ile helikopterler olduğu paylaşıldı.

Fransız uçak gemisinin son 3 yıl içerisinde 3'üncü kez Rum kesimine gittiği de kaydedildi.

Charles de Gaulle geçen yıl da ortak askeri ve kurtarma tatbikatları dolayısıyla Kıbrıs Rum kesimine gitmişti.