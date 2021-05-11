Duma web sayfasında yer alan belgeye göre, Putin, ülkesinin Açık Semalar Anlaşması'ndan ayrılmasına ilişkin tasarıyı sundu.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, konuya ilişkin açıklamasında, Rusya'nın planlanan geri çekilmesinin arkasındaki nedenlerden birinin, ABD'nin NATO müttefiklerinden Açık Semalar Anlaşması yoluyla edindiği bilgileri almaya devam edebilmesi olduğunu söyledi.

22 Kasım 2020'de dönemin ABD başkanı Donald Trump da söz konusu anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı.

Açık Semalar Anlaşması nedir?

Açık Semalar Anlaşması, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veriyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.