Terör örgütü PKK/PYD'nin katliamlarını gizleyen Batı medyası, iki yüzlü tutumun bir kez daha gözler önüne serdi.

Birçok medya organı, İsrail'in Filistinlilere saldırılarıyla ilgili haberleri çarpıttı.

Uluslararası ajansların tutumu, yazılan İsrail yanlısı senaryoda önemli rol oynadı.

Londra merkezli Reuters, Filistinlilerin üzerine araç süren İsrailli ile ilgili haberi, "Filistinlilerin taş attığı İsrailli kaza yaptı" şeklinde çarpıtarak verdi.

Palestinians stone Israeli car, which crashes, as Jerusalem seethes https://t.co/GBcDfYh9zM pic.twitter.com/y3zJTRqy3s — Reuters (@Reuters) May 10, 2021

AP'nin tavrı

ABD'li Associated Press (AP) ise hava saldırısını önce "Gazze'de sebebi bilinmeyen bir patlamada 9 kişi öldü" şeklinde geçti.

Daha sonra haberini, "İsrail Hamas'ı vururken aralarında Gazze militanları ve çocukların bulunduğu 24 kişi öldü" şeklinde değiştirdi.

Birçok gazete ve televizyonun tavrı da şaşırtmadı.

The Times gazetesinin tepki çeken manşeti

ABD merkezli CNN, "Gazze'den atılan roketlerin ardından İsrail hava saldırısı başlattı" ifadelerini kullandı.

İngiliz The Times gazetesinin, "İsrail, Kudüs'teki kutsal mekanlarda şiddet hakim olunca Gazze'ye hava saldırısı başlattı" manşeti de tepki çekti.

New York Post'un yalanı

New York Post ise başlı başına bir skandala imza attı.

Yaşamını yitiren, aralarında çocukların bulunduğu 20 kişinin Hamas saldırısında öldüğü yalanını yazdı.

İsrail'in şiddeti Twitter'dan siliniyor

Medyanın bu tavrı, Batı'nın basın tarihine utanç lekesi olarak geçti.

Sosyal medya platformları da İsrail yanlısı sansür uygulamakla suçlanıyor.

Çok sayıda kullanıcının İsrail şiddetini gösteren paylaşımlarının Twitter gibi mecralar tarafından silindiği belirtiliyor.