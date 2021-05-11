Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile telefonda görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Bakanlar, Filistin halkının İsrail saldırılarından ve ihlallerinden korunması için etkin uluslararası çabaların netleştirilmesi gerektiğini vurguladı" ifadelerine yer verildi.

"İsrail'in Mescid-i Aksa'daki tüm ihlallerini durdurması" çağrısı

Bakanların "yasa dışı İsrail uygulamalarını" kınadığı belirtilen açıklamada, "kutsal değerlerin çiğnenmesi, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilerin evlerinden tahliye edilmesi ve Gazze'ye yönelik saldırıların devam etmesinden doğacak sonuçlar" konusunda uyarıda bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, "Bakanlar, sükunetin yeniden sağlanması için İsrail'in Mescid-i Aksa'daki tüm ihlallerini durdurması ve Kudüs ile kentteki kutsal mekanların tarihi ve yasal statüsüne saygı göstermesi gerektiğini vurguluyor" denildi.

Kudüs ve Gazze'deki saldırılar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında ise 9'u çocuk 24 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 103'e yükseldiğini duyurmuştu.