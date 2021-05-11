Kudüs'teki kilise liderleri ve patrikler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşanan son gelişmelere dair ortak bir bildiri yayımladı.

Açıklamada, Doğu Kudüs'te yaşanan son şiddet olayları dolayısıyla derin bir hayal kırıklığı ve endişe içinde oldukları aktarıldı.

"Filistinlilerin haysiyetine yönelik bu eylemler kabul edilemez"

Mescid-i Aksa veya Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan gelişmelerin, bir barış şehri olarak Kudüs'ün ve Kudüslülerin kutsallığını ihlal ettiği kaydedildi.

Açıklamada, ibadet edenlerin güvenliği ve evlerinden çıkarılmaya zorlanan Filistinlilerin haysiyetine yönelik bu eylemlerin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Patrikler ve kilise liderleri uluslararası topluma seslendi

Mevcut şartlar altında Kudüs'ün özel konumunun tüm tarafları kutsal şehirdeki hassas durumu korumaya zorladığı belirtilen açıklamada, esas olarak aşırı sağ grupların desteklediği bu gerilimin artmasının, Kudüs'ün içinde ve çevresindeki zaten kırılgan olan durumu riske attığına dikkat çekildi.

Patrikler ve kilise liderleri, uluslararası toplumu ve iyi niyetli herkesi bu provokatif eylemlerin durdurulması için müdahale etmeye ve Kudüs'ün barışı için duaya devam etmeye çağırdı.

Kudüs ve Gazze'deki saldırılar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs'ta yatsı namazı sırasında Mescid-i Aksa'yı basarak cemaate plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etmişti. Bölgede tansiyonu artıran saldırıda 205 Filistinli yaralanmıştı.

İsrail polisi, dün sabah da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırmış, olayda 331 kişi yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırısında ise 9'u çocuk 24 Filistinlinin şehit olduğunu, yaralı sayısının da 103'e yükseldiğini duyurmuştu.