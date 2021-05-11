Amerikalı yetkililer, Teksas eyaletinde Tesla marka aracın karıştığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili ön raporu açıkladı. "Kaza sırasında otomatik pilot devreye giremezdi" denilen raporda, otomatik pilotun ölümcül Tesla kazasına neden olamayacağı savunuldu.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulunun raporunda, Tesla'nın otomatik direksiyon sisteminin, kazanın gerçekleştiği yolda çalışacak şekilde tasarlanmadığı belirtildi. Raporda, Tesla'nın direksiyon sistemine uygun olmayan yolda kullanılmasının hata olduğuna işaret edildi. Ancak kazaya dair net şekilde sorumlu ya da sebep gösterilmedi.

2 kişi ölmüştü

ABD'nin Teksas eyaletinde geçen ay "sürücüsüz seyir" özelliği olan Tesla marka araç yüksek hızla seyrederken virajı alamayıp ağaca çarpmış, ardından alev almıştı.

Kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Polis, olay sırasında araç içindeki 2 kişinin ön ve arka yolcu koltuklarında oturduğunu, sürücü koltuğunun boş olduğunu açıklamıştı. Ancak olayın güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin sürücü diğerinin de yolcu koltuğuna oturduğu görülüyordu.

Musk iddiaları reddetmişti

Tesla’nın kurucusu Elon Musk ise ellerindeki verilere göre aracın otomatik pilot özelliğinin devrede olmadığını aktarmıştı.

Musk otopilotun devreye girebilmesi için yolda şeritlerin olması gerektiğini, kazanın gerçekleştiği yerde şerit çizgisi bulunmadığını hatırlatmıştı.