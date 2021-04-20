Tesla'nın sürücüsüz otomobilinin kaza yapmasının ardından soruşturma sürüyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde 2 yolcunun öldüğü kaza sonrası, polis, şirkete yönelik arama kararı çıkarılacağını açıkladı.

Soruşturma kapsamında kazaya karışan aracın otomatik pilotta olup olmadığı araştırılacak.

Elon Musk iddiaları reddetti

Tesla'nın sahibi Elon Musk konuya ilişkin açıklama yaptı ve kazanın, aracın otomatik pilot sisteminden kaynaklandığı iddialarını reddetti.

Şirketin kontrollerine göre aracın otomatik pilotta olmadığını söyledi.

Görgü tanıkları tam tersini söylüyor

Görgü tanıkları ise, araçta şoför koltuğunun boş olduğunu, bir kişinin ön yolcu koltuğunda, aracın sahibinin de arka koltukta olduğunu öne sürdü.

Tesla, müşterilerini otomatik pilot sistemi ile ilgili uyarıyor.

Firmaya göre bu özellik, kendi kendine çalışan bir sürüş programı değil.

Bu nedenle sürücüler, otomatik pilot devredeyken de aracın kontrolünü ele geçirmeye hazır olmalı.

Tesla araçlarının 28'inci kazası

Sürücüsüz aracın karıştığı ilk ölümlü kazaya ilişkin soruşturma özel bir heyet tarafından yürütülüyor.

Son yaşanan kaza, sürücüsüz Tesla araçlarının karıştığı 28’inci trafik kazası olarak kayda geçti.

Amerikan medyası, kaza sonrası Elon Musk'ın şirket hisselerinde yaklaşık 6 milyar dolar düşüş yaşandığını yazdı.

