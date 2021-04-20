Küba Komünist Partisi, eski Devlet Başkanı Fidel Castro'nun kardeşi Raul Castro'nun, parti genel sekreterliği görevinden ayrılmasının ardından 61 yaşındaki Diaz-Canel'in partinin yeni genel sekreteri olduğunu açıkladı.

Açıklamada, parti üyelerinin, 8. Kongre'de yeni Genel Sekreter olarak Diaz-Canel'i seçtiği ve 2018'de üstlendiği "Devlet Başkanı" unvanına bu önemli görevin de eklendiği vurgulandı.

62 yıl sonra Castro'suz yönetim

Raul Castro, 16 Nisan'da, Küba Komünist Partisi Genel Sekreterliği görevinden istifa etmişti.

Castro, "yeni kuşak" liderlere yol açmak için görevi bırakmak istediğini daha önce dile getirmişti.