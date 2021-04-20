Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den Hong Kong'a 4 Nisan'da düzenlenen bir seferdeki en az 53 yolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Bu sayının, Hong Kong'da günlük tespit edilen vaka sayısının üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

Hong Konglu yetkililer, Vistara Havayolları'na ait 188 yolcu kapasiteli uçakta, söz konusu seferde toplam kaç yolcunun yer aldığını henüz açıklamadı.

Hindistan dahil 3 ülkeye uçuş yasağı

Hong Kong, N501Y varyantının bölgede ilk kez görülmesinin ardından, dün itibarıyla "çok yüksek riskli" olarak sınıflandırdığı Hindistan, Pakistan ve Filipinler'e 2 haftalık uçuş yasağı getirdi.

Worldometer internet sitesine göre, Hong Kong'da şu ana kadar 11 bin 696 koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 209.