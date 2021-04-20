Mısır’da yeterli bakım ve onarımı yapılmayan 1800'lü yıllardan kalma tek yönlü demir yollarında, can kayıplı tren kazaları sıklıkla yaşanıyor.

Mısır Sağlık Bakanlığı, son olarak 18 Nisan'da Kalyubiye kentinde meydana gelen tren kazasında 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Bu yıl bir başka ölümlü tren kazası ülkenin güneyindeki Suhac kentinde oldu. 26 Mart'ta meydana gelen kazada 32 kişi hayatını kaybetti, 108 kişi yaralandı.

Kaza sonrası Mısır Demir Yolu İdaresinden yapılan açıklamada, olayın "kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce bazı vagonlardaki acil durum freninin çekilmesi sonucu" yaşandığı kaydedildi.

Tren seyir halindeyken alev aldı

Mısır'da en fazla can kaybına yol açan tren kazası 20 Şubat 2002'de meydana geldi.

Başkent Kahire’den Luksor vilayetine giden trende mutfak vagonundaki tüpün patlamasıyla başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla diğer vagonlara sıçradı.

Kurban Bayramı'nı kutlamak için memleketlerine giden yolcuların çoğunlukta olduğu trende 360 kişi yanarak can verdi.

Mısır'da son yıllarda meydana gelen tren kazaları

Mısır'da son yıllarda çok sayıda ölüm ve yaralanmalara yol açan tren kazaları şöyle:

17 Kasım 2012'de Asyut bölgesinde bir tren okul servisine çarptı, 44 öğrenci hayatını kaybetti.

Başkent Kahire'nin güneyindeki Beni Suveyf kentinde 11 Şubat 2016'da bir trenin devrilmesi sonucu 70 kişi yaralandı. Dönemin Sağlık Bakanı Cemal el-Cevheri, trenin beton duvara çarparak raylardan çıkmasının ardından devrildiğini belirtti.

8 Eylül 2016'da Giza-Said seferi yapan yolcu treni, aşırı hız nedeniyle raydan çıktı; 5 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

11 Ağustos 2017’de Mısır'ın İskenderiye kentinde iki trenin karıştığı kazada 49 kişi öldü, 133 kişi yaralandı.

28 Şubat 2018'de bir yük treninin yolcu trenine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaşamını yitirdi, 40 kişi yaralandı.

14 Temmuz 2018'de Giza kentinin Badraşin beldesinde yaşanan kazada, Asvan seferi yapan trenin üç vagonunun raydan çıkması sonucu 55 kişi yaralandı.

16 Eylül 2018'de bu kez El-Munufiyye kentinde bir yolcu treni raydan çıktı, 12 kişi yaralandı.

Başkent Kahire’nin Ramses bölgesindeki tren istasyonunda 27 Şubat 2019'da kaza sonucu çıkan yangın nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı. Yaşanan facia sonrası dönemin Mısır Ulaştırma Bakanı Hişam Arafat görevden alındı.

14 Temmuz 2019’da Kahire-Gina seferi yapan yolcu treninin 3 vagonu El-Mezarig İstasyonuna yakın bölgede devrildi, 55 kişi yaralandı.

20 Aralık 2019'da Dakahliye vilayetinde bir trenin hemzemin geçitte bir araca çarpması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

27 Şubat 2020’de İskenderiye-Marsa Matruh seferini yapan yolcu treninin Ed-Daba ile El-Alameyn kentleri arasındaki bölgede raydan çıkarak devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.

Afrika’nın ilk demir yolu

Mısır’da 1800'lü yıllardan kalma tek yönlü demir yollarında yeterli bakım ve onarımın yapılmaması tren kazalarının başlıca nedeni olarak gösteriliyor.

Afrika’nın ilk demir yolu hattı olarak bilinen İskenderiye-Suveyş hattının yapımına 1834'de İngilizler tarafından başlandı. Ancak İngiltere ve Fransa arasındaki siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle çalışmalara ara verildi. 1851’de tekrar başlandı ve 1854 yılında ülkedeki ilk demir yolu hattı açıldı.

Demir yollarının toplam uzunluğunun 9 bin kilometreyi bulduğu Mısır'da 20’si büyük kentlerde olmak üzere 705 tren istasyonu var.