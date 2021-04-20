Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 11:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, duvarda asılı kaldı
[Fotoğraf: DHA]
Rusya'da bir araba, evin çocuk odasına çarparak duvarda asılı kaldı. Kazada, sürücü ve araçtaki bir yolcu yaralandı.
Rusya'da 59 yaşındaki bir sürücü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir evin çocuk odasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil, evin duvarında asılı kaldı.
[Fotoğraf: DHA]
Evin içinde 2 yaşında çocuk vardı
Kazada, araç sürücüsü ve araç içindeki genç bir yolcu yaralandı. Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Görgü tanıkları, aracın asılı kaldığı evin odasında iki yaşındaki bir çocuğun kaldığını vurgularken, çocuğun durumunun iyi olduğu açıklandı.
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