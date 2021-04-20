Rusya'da 59 yaşındaki bir sürücü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek, bir evin çocuk odasına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, evin duvarında asılı kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Evin içinde 2 yaşında çocuk vardı

Kazada, araç sürücüsü ve araç içindeki genç bir yolcu yaralandı. Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Görgü tanıkları, aracın asılı kaldığı evin odasında iki yaşındaki bir çocuğun kaldığını vurgularken, çocuğun durumunun iyi olduğu açıklandı.