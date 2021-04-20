Muhafazakarlar ve aşırı sağcılar arasında popüler olan sosyal ağ Parler, Apple'ın sanal mağazasına geri dönüyor.

Çoğunlukla eski ABD başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından tercih edilen Parler, 6 Ocak'taki Kongre baskının ardından Amazon'un web sunucu hizmetini kesmesi sonucu çevrim dışı kalmıştı.

Parler'ın Apple'ın iOS App Store'una geri dönmesine izin verilecek.

Parler'ın değişiklikleri bekleniyor

Apple, Parler tarafından önerilen değişiklikleri onayladığını ve Parler bu düzeltmelerle güncellendikten sonra uygulamanın App Store'a geri dönmesini beklediğini açıkladı.

Apple , Parler uygulamasında şiddeti teşvik eden, çeşitli etnik grupları, ırkları ve dinleri karalayan, Nazizmi yücelten ve belirli insanlara karşı şiddet çağrısında bulunan gönderileri bulması nedeniyle uygulamayı ilk olarak platformundan kaldırmıştı.

Parler'ın yöneticisi Mark Meckler, o zamandan beri yasadışı konuşmayı daha iyi tespit edecek sistemleri devreye soktuğunu açıkladı.

Capitol isyanlarının ardından Parler'ı Google Play mağazasından da kaldıran Google, Parler'ın eski durumuna getirilebileceğini ancak bir taahhütte bulunulmadan durdurulabileceğini belirtti.



