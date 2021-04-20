RIA ajansının haberine göre, Büyükelçi Sullivan, ABD-Rusya diplomatik geriliminin ardından Washingnton'a giderek istişarelerde bulunacak.

Sullivan'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in muhtemel görüşmesinin öncesinde, birkaç hafta içinde Rusya'ya geri dönmeyi planladığı belirtildi.

Kremlin, iki ülke ilişkilerinde tansiyonun yükselmesinin ardından, ABD'li büyükelçiye ülkesine dönerek istişarelerde bulunmasını önermişti.

ABD'nin yaptırım kararı

Washington, ABD seçimlerine müdahale, siber saldırı ve Kırım'ın işgali gerekçeleriyle Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarını açıklamıştı.

Bu kapsamda birçok kişi ve kuruluş kara listeye alınmış, ABD'de görevli 10 Rus diplomatın da sınır dışı edilmesi kararlaştırılmıştı.