Tiran Yerel Emniyet Müdürlüğü, Kavalye Yolu mevkisinde bulunan camiye giren 1 kişinin henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kesici aletle 5 kişiyi yaraladığını açıkladı.

Arnavutluk vatandaşı 34 yaşındaki Rudolf Nikolli, polislerin müdahalesi sonrasında etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Polislerin hayati tehlikesi bulunmayan yaralılara ilk yardımda bulunduğu açıklanırken, bu kişilerin tedavileri için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Olayın aydınlatılması için polisin soruşturma başlattığı kaydedildi.