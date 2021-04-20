Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 10:25Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber, AA
Arnavutluk'ta camide bıçaklı saldırı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Dine Hoca Camisi'nde bıçaklı saldırı sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Tiran Yerel Emniyet Müdürlüğü, Kavalye Yolu mevkisinde bulunan camiye giren 1 kişinin henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kesici aletle 5 kişiyi yaraladığını açıkladı.
Arnavutluk vatandaşı 34 yaşındaki Rudolf Nikolli, polislerin müdahalesi sonrasında etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.
Soruşturma başlatıldı
Polislerin hayati tehlikesi bulunmayan yaralılara ilk yardımda bulunduğu açıklanırken, bu kişilerin tedavileri için hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Olayın aydınlatılması için polisin soruşturma başlattığı kaydedildi.
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