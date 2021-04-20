Neira kasabasına bağlı El Busque köyündeki kaçak altın madeninde çalışan 11 madencinin boğularak öldüğü Ulusal Madencilik Ajansı (ANM) tarafından duyuruldu.

Kolombiya'da kaçak maden aramalarında, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve denetim eksikliği nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor.

Ocak ayından bu yana 27 maden kazası yaşandı

ANM'ye göre, 2020'de 161 maden kazasında 171 kişi yaşamını yitirirken, yılbaşından bu yana 27 maden kazasında ise 43 madenci hayatını kaybetti.

Kolombiya'da 2010'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada, 73 kişinin ölmesi ülke tarihinin en trajik kazası olarak kayıtlara geçmişti