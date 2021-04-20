Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak altın madeninde mahsur kalan 11 madenci hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kolombiya'nın orta kısmındaki yönetim bölgesi Caldas'da, yoğun yağışlar nedeniyle su baskını yaşanan madende 21 gün sonra mahsur kalan 11 kişinin cesedine ulaşıldı.
Neira kasabasına bağlı El Busque köyündeki kaçak altın madeninde çalışan 11 madencinin boğularak öldüğü Ulusal Madencilik Ajansı (ANM) tarafından duyuruldu.
Kolombiya'da kaçak maden aramalarında, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve denetim eksikliği nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor.
Ocak ayından bu yana 27 maden kazası yaşandı
ANM'ye göre, 2020'de 161 maden kazasında 171 kişi yaşamını yitirirken, yılbaşından bu yana 27 maden kazasında ise 43 madenci hayatını kaybetti.
Kolombiya'da 2010'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada, 73 kişinin ölmesi ülke tarihinin en trajik kazası olarak kayıtlara geçmişti
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