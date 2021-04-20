Haber Giriş: 20 Nisan 2021 Salı 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Pasifik'teki ülkede kıyıya vuran cesedin ardından virüs alarmı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Vanuatu'da kıyıya vuran bir balıkçının cesedine yapılan koronavirüs testi pozitif sonuçlandı. Şu ana kadar yalnızca 3 vakanın görüldüğü ülkeye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Vanuatu resmi kaynakları, Filipinli bir balıkçının cesedinin başkent Port Vila'ya yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunduğunu duyurdu.
Balıkçıya yapılan koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.
Bunun üzerine, hepsi gelen yolcularda olmak üzere, şu ana kadar toplam 3 koronavirüs vakasının görüldüğü ülkede tüm yurt içi ve yurt dışı seyahatlere 3 gün yasak getirildi.
İlgili açıklamada, vatandaşlara "sakin kalmaları" çağrısında bulunuldu.
Enfekte olan balıkçının nasıl ve nerede öldüğü ya da denize nasıl düştüğü henüz bilinmiyor.
Etiketler: Koronavirüs
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